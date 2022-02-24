2022/02/24 | 12:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اتهم القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الخميس، محور التطبيع مع “إسرائيلي” بتمويل داعش واجبار العراق على قبول الاتفاقية الابراهيمية.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوقائع على الارض تدلل بان تمويل تنظيم داعش الارهابي مستمر ولم يتوقف من قبل جهات متعددة اغلبها خارجي لكنه بدء يخضع لاجندة محور التطبيع في العراق وهذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار: محور التطبيع مع “إسرائيل” يمول داعش لقبول الاتفاقية الابراهيمية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار: محور التطبيع مع “إسرائيل” يمول داعش لقبول الاتفاقية الابراهيمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).