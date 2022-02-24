قائد امني: فرض حظر التجوال على حركة الدراجات مازال ساري المفعول في الانبار  

2022/02/24 | 13:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد مدير شرطة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار العميد جمال الجميلي ، الخميس، ان سريان حظر فرض حظر التجوال الشامل على حركة الدراجات النارية في مدينة الفلوجة ومدن الانبار الاخرى مازال ساري المفعول والى اشعار اخر .وقال الجميلي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” قرار فرض حظر التجوال الشامل لحركة الدراجات النارية […]

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