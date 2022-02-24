العبادي وعلاوي يدعوان لتبني ستراتيجية إصلاحية لعبور المرحلة المقبلة

2022/02/24 | 13:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الخميس، ضرورة تبني ستراتيجية للاصلاح لعبور المرحلة المقبلة.وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي استقبل في مكتبه، اليوم الخميس، رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، والوفد المرافق له”.وأضاف البيان، انه “جرى […]

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