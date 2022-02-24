“غازبروم” الروسية توجه رسالة لطمأنة الأسواق

2022/02/24 | 13:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت شركة “غازبروم” الروسية، الخميس، استمرار ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وجاء ذلك بعد قفزة سجلتها أسعار الوقود الأزرق في أوروبا اليوم.وقال الممثل الرسمي لشركة “غازبروم” سيرغي كوبريانوف، إن ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمر، وأشار إلى أن عمليات ضخ الغاز مستمرة بشكل طبيعي.وقفزت […]

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