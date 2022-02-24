2022/02/24 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الخميس، تجديد رفضه لتجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.وقال القيادي في الاطار النائب محمد الصيهود، لـ(بغداد اليوم)، ان "قوى الاطار التنسيقي مازالت حتى اللحظة ترفض تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، لاسباب عديدة منها الإخفاق الأمني والاقتصادي الكبير الذي حصل خلال الحكومة الحالية".وبين الصيهود ان "حسم اختيار رئيس الوزراء لابد ان يكون من خلال اتفاق الاطار التنسيقي والتيار الصدري، ولا يمكن لاي جهة التفرد بحسم هذا الملف بشكل منفرد".

واوضح، ان "هذا المنصب هو استحقاق للمكون الأكبر الشيعي وليس حكرا على جهة سياسية واحدة فقط، وقد حسم طيلة السنوات الماضية من خلال الاتفاق والتوافق داخل البيت الشيعي، وهذا ما سيحصل في قادم الأيام أيضا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يؤكد من جديد: لا ولاية ثانية للكاظمي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يؤكد من جديد: لا ولاية ثانية للكاظمي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).