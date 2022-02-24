2022/02/24 | 13:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زوج ينتحر بسبب خلاف مع زوجته ، وطالبة تنتحر بسبب الرسوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/24 | 13:10.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زوج ينتحر بسبب خلاف مع زوجته ، وطالبة تنتحر بسبب الرسوب ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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