القبض على متهم ظهر بمقطع فيديو يعتدي بالسلاح على احد المواطنين بكركوك

2022/02/24 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت مديرية الشرطة في كركوك، اليوم الخميس، القبض على متهم ظهر بمقطع فيديو يعتدي بالسلاح على احد المواطنين في المحافظة.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، "بعد أن أنتشر مقطع فديو يظهر فيه شخص مسلح يقوم بالاعتداء على مواطن في قاطع مركز شرطة القورية، وجه قائد شرطة محافظة كركوك العميد كاوه غريب عبدالرحمن، قسم العلاقات والاعلام برصد الحالة وأوعز الى مركز شرطة القورية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدي"، مبيناً أنه "تم تسجيل شكوى اصولية في المركز المختص وأصدار أمر القبض بحق المتهم".

وأضاف "تم القبض على المتهم خلال 48 ساعة من قبل مفارز مركز شرطة القورية"، مشيراً الى "توقيف المتهم وفق المادة 431 ق ع".

ولفت الى أن "قيادة شرطة محافظة كركوك لن تسمح بأي اعتداء أو تجاوز على هيبة الدولة، وان القانون يسري على الجميع بدون أستثناء".

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