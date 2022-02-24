الدفاع الروسية: أعداد كبيرة من القوات الأوكرانية تترك مواقعها

2022/02/24 | 13:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أعدادا كبيرة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية تركت مواقعها وأسلحتها خلفها، وذلك وفقا لبيانات استخباراتية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: “البيانات الاستخباراتية تشير إلى أن وحدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية يتركون مواقعهم بأعداد كبيرة تاركين الأسلحة خلفهم، ومواقع القوات الأوكرانية التي ألقت أسلحتها لا تتعرض للقصف”.هذا […]

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