2022/02/24 | 13:26 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة وزير المالية: الورقة البيضاء الركيزة الأساسية للإصلاح الاقتصادي أولاً على ايرث نيوز.

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