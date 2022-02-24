الاتحاد: سنتحالف مع الاطار في حال استمرار الخلاف الكردي

2022/02/24 | 13:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… حدد الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، وجهته القادمة في حال عدم الوصول إلى حلول داخل البيت الكردي، مؤكداً الاطار التنسيقي هو السبيل الأقرب للتحالف.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” استمر الانسداد السياسي داخل البيت الكردي سيؤدي الى التوجه إلى بغداد والتحالف مع الإطار التنسيقي “،مبيناً أن “تحالف الثبات الوطني […]

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