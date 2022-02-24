2022/02/24 | 13:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ظهرت المقالة تعطيل الدوام الرسمي في بغداد الأحد المقبل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام الرسمي في بغداد الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام الرسمي في بغداد الأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).