القوات الشعبية في لوغانسك تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين

2022/02/24 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز “سو-25” في المنطقتين السكنيتين، سميلوي وستيفوفو.وقالت القوات في بيان: “أسقطت طائرتان من طراز سو-24 تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قريتي سميلوي وستيبوفو”.كما أكدت القوات أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين من طرازBayraktar TB2 بالقرب من قرية ستشاستي في لوغانسك.وأعلن […]

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