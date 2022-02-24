2022/02/24 | 13:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة بالفيديو..



الجيش الاوكراني يفجر جسرا استراتيجي لمنع الجيش الروسي من الوصول الى كييف أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الجيش الاوكراني يفجر جسرا استراتيجي لمنع الجيش الروسي من الوصول الى كييف) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الجيش الاوكراني يفجر جسرا استراتيجي لمنع الجيش الروسي من الوصول الى كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).