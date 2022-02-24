مانشستر يونايتد يخطف التعادل من أتلتيكو مدريد 1-1

2022/02/24 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

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انتزع مانشستر يونايتد الإنكليزي التعادل من مستضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف لهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو

وبادر الروخيبلانكوس بافتتاح النتيجة بواسطة نجمه البرتغالي الشاب جواو فيليكس في الدقيقة السابعة، إلاّ أنّ الشياطين الحمر أدركوا التعادل في الدقائق الأخيرة من المواجهة القويّة عبر السويدي أنطوني إيلانغا في الدقيقة الثمانين، وتلعب مباراة الإياب في الخامس عشر أذار مارس المقبل على أرضية ملعب أولد ترافورد

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