نائب: استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من قبل البرلمان تصرف سياسي بعيد عن المهنية

2022/02/24 | 13:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب المستقل، علي تركي، اليوم الخميس، ان قرار مجلس النواب باستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي امر بعيد عن المهنية، واصفا اياه بالتصرف السياسي.وقال تركي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “هيئة الرئاسة تعودت على ادخال البلاد بمشاكل قانونية مما اضطر الكثير من النواب للاحتكام الى المحكمة الاتحادية لغرض الوقوف ضد […]

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