تجارة بغداد تكشف حجم تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد

2022/02/24 | 13:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشفت غرفة تجارة بغداد، الخميس، تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العراقي.وقال عضو الغرفة رشيد السعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “روسيا وأوكرانيا يعتبران من اهم المخازن لتجارة القمح والزيوت والنفط العالمي، وتربطهما علاقة وثيقة وتبادل تجاري مهم مع العراق “،لافتاً إلى أن “الحرب الروسية الأوكرانية سترفع أسعار النفط بالتالي يؤدي إلى ارتفاع […]

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