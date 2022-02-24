هل الخبز يساعد على زيادة الوزن…؟

2022/02/24 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يعتقد الكثير من الناس أن الخبز قد يتسبب في زيادة الوزن، لذا قد يستغنى البعض عن تناوله تماماً أثناء خطة الحمية الغذائية لإنقاص الوزن، و قال خبراء التغذية إن الخبز بمفرده ليس هو المسئول عن زيادة الوزن، نتعرف في هذا التقرير هل يمكنك إنقاص الوزن دون التخلي عن تناول الخبز، بحسب موقع “دايلي […]

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