اطلاق سراح افراد شبكة بطاقات كورونا في ديالى

2022/02/24 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن اطلاق سراح افراد شبكة تزوير وبيع بطاقات كورونا في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "12 متهماً بتزوير وبيع بطاقات لقاحات كورونا في بعقوبة والذين تم اعتقالهم من قبل قوة امنية قبل اسابيع تم اطلاق صراحهم بكفالة لحين اكمال التحقيقات في ااتهم الواردة بحقهم".

واضاف المصدر، ان "المعتقلين كانوا 16 بينهم 4 نساء اغلبهم من موظفي دائرة صحة ديالى الا ان التحقيقات الاولية اثبت براءة النساء من التهم وتم اطلاق سراحهن فيما بعد فيما استمر احتجاز المتبقين لحين اطلاق سراحهم بكفالة لحين اكمال التحقيقات ".

واشار الى ان "دائرة صحة ديالى عمدت الى اجراء عاجل بتعميم ارقام 400 بطاقة لقاح مختفية من اجل الغاء ارقامهن بشكل رسمي لتفادي استغلالهن".

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