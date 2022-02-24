بوتين يعلن عن “عملية عسكرية” في أوكرانيا  والنفط يرتفع والاسهم تتهاوى

2022/02/24 | 13:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو -هونغ كونغ – (أ ف ب) – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس بدء “عملية عسكرية” في أوكرانيا حيث سمع دوي انفجارات قوية في عدد من مدن البلاد، بينما تحدثت كييف عن “غزو واسع” يجري حاليا.وفي خطاب للأمة أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد.وقال […]

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