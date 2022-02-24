اللجنة البارالمبية ترنو للقب ثانٍ في دورة ألعاب غرب آسيا

2022/02/24 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – علي الخرسان

يُشارك العراق حالياً في فعاليات دورة العاب غرب آسيا بنسختها الثانية والتي تقام في العاصمة البحرينية المنامة للمدة من العشرين ولغاية السادس والعشرين من شهر شباط الحالي .

وقال مدير المكتب الإعلامي للجنة البارولمبية العراقية هشام السلمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم الخميس، إن " الدورة تضم سبع ألعاب بارالمبية، هي ألعاب القوى والأثقال والبوتشيا وكرة الهدف وتنس الطاولة وتنس الريشة وكرة السلة على الكراسي، ويشارك العراق في ست منها".

وأضاف السلمان، أن " القائمين على ألعاب اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية حريصون على تحقيق نتائج ايجابية تليق والسمعة الكبيرة التي تتمتع بها رياضة البارالمبية العراقية، لاسيما في دورات غرب آسيا التي كان حضور العراق فيها متميزاً ومنذ النسخة الأولى للدورة التي انطلقت العام 2017 والتي تمكن العراق من الفوز بلقبها ، بعد أن جمع 47 وساماً ملوناً ".

وبيّن السلمان، أن " العراق يشارك في ست ألعاب في الدورة الحالية ، بينما شارك في الدورة السابقة بخمس ألعاب حققت إنجازاً ، إذ حصل فريق العاب القوى على 11 وساماً ذهبياً و17 وساماً فضياً و 3 أوسمة برونزية ، فيما حصل فريق رفع الاثقال على 5 اوسمة ذهبية ووسامين فضيين وآخرين برونزيين ".

واوضح السلمان ان " منتخب تنس الطاولة حصل على وسامين ذهبيين وآخر فضّي وبرونزيين ، فيما حصل فريق كرة السلة ذهبية واحدة وهو الوسام الذي توج به العراق بطلاً لأول دورة غرب آسيا وجاءت الإمارات مضيّف الدورة في المركز الثاني ".

واشار السلمان الى أن " المنتخب العراقي لكرة الهدف للمكفوفين حصل على الوسام الذهبي ، لتكون حصيلة العراق في أول دورة لغرب اسيا 47 وساماً ملوناً منها 20 وساماً ذهبياً و20 وساماً فضياً و7 اوسمة برونزية ".

ويتطلع العراق اليوم الى المحافظة على لقبه في الدورة المقامة حاليا في العاصمة البحرينية المنامة لاسيما بعد النتائج الطيبة التي تحققت حتى الآن وبمختلف الفعاليات.

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