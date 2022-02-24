لأول مرة.. رسم خريطة القناة الهضمية البشرية بدقة

2022/02/24 | 13:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يمكن لبعض الناس أن يأكلوا الفلفل الحار دون أي مشاكل على الإطلاق، بينما قد يصاب البعض الآخر برد فعل عنيف من أمعائهم.وليس هذا فقط، ولكن إذا شعرت بالتوتر، فقد تشعر به في بطنك أيضا.ولكن ما الذي يؤدي إلى ردود الفعل المختلفة هذه؟.قد تكون هذه الإجابات والمزيد في متناول اليد أخيرا […]

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رسم خريطة القناة الهضمية البشرية بدقة أولاً على ايرث نيوز.

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