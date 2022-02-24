بعد تهديد بوتين لمن قد

2022/02/24 | 13:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، العالم على "التحرك الفوري" للرد على العملية العسكرية الروسية التي تنفذها روسيا في بلاده، لافتا إلى أن "مستقبل أوروبا والعلم على المحك".

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