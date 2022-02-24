صور تظهر آثار القصف الروسي على مناطق أوكرانية

2022/02/24 | 13:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة فرانس برس صورا لمناطق متضررة من عمليات القصف في أوكرانيا، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن انطلاق "عملية عسكرية".

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