2022/02/24 | 13:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل في بغداد، تزامناً مع زيارة الإمام الكاظم.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الامانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 شباط 2022)، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، الموافق 27/2/2022، في الوزارات ومؤسسات الدولة في العاصمة بغداد فقط، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم، باستثناء الدوائر الخدمية والصحية والأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام الرسمي في بغداد يوم الأحد تزامناً مع زيارة الإمام الكاظم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام الرسمي في بغداد يوم الأحد تزامناً مع زيارة الإمام الكاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).