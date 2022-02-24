2022/02/24 | 13:56 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة الناتو: عازمون على نشر قوات إضافية بسبب النزاع في أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

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