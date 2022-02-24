مطالبات نيابية بتوسعة قبولات الطلبة في الأوقاف الدينية

2022/02/24 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … طالب النائب احمد الربيعي، اليوم الخميس، بتوسعة قبولات الطلبة في الوقفين السني والشيعي، وتعديل النظام بما يضمن حقوق الطلبة.وذكر الربيعي في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، انه ” بحث مع مسؤول اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة شؤون طلبة الاوقاف في العراق نجاح الحسناوي مناقشة طلبات ومناشدات طلبة الوقفين الشيعي والسني والية توسعة القبولات وتعديل […]

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