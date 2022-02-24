الانبار: التبادل التجاري مع السعودية منخفض بسبب عزوف التجار عن بضائعها

2022/02/24 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الخميس، ان قيمة التبادل التجاري مع السعودية لم تتجاوز الـ 15% مع استمرار عزوف التجار من استخدام منفذ عرعر في تصدير البضائع.وقال الطرموز في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” قيمة التبادل التجاري مع السعودية عبر منفذ عرر غربي الانبار، لم تتجاوز […]

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