نادال ومدفيديف على بعد فوز من مواجهة ثأرية

2022/02/24 | 14:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بات الإسباني رافائيل نادال والروسي دانييل مدفيديف على بعد فوز من تجدد الموعد بينهما، وذلك بعد تأهلهما الأربعاء الى الدور ربع النهائي لدورة أكابولكو المكسيكية في التنس.وسجل نادال، المصنف رابعا في الدورة، أفضل بداية موسم في مسيرته بتحقيقه فوزه الثاني عشر تواليا بعدما تخطى بسهولة الأمريكي ستيفن كوزلوف 6-0 و6-3، ليواجه في اختباره […]

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