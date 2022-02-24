ديالى تسجل اعلى معدل في تسويق “بيض المائدة” منذ 4 سنوات

2022/02/24 | 14:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد عضو رابطة اصحاب حقول الدواجن في ديالى رياض الزيدي، الخميس، عن تسجيل اعلى معدل في تسويق بيض المائدة منذ 4 سنوات.وقال الزيدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” حقول الدواجن في ديالى ووفق تقرير رسمي للمستشفى البيطري بلغ تسويقها من بيض المائدة خلال شهر شباط الجاري 33 مليون بيضة في اعلى معدل شهري […]

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