بينهم وزراء ومدير مكتب بوتين.. أوروبا تفرض عقوبات ضد شخصيات روسية

2022/02/24 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من المسؤولين الروس رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما نُشر فإن أسماء شخصيات مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدرجة على لائحة العقوبات، بينهم ايضاً، رئيس مكتب بوتين ونائبي رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية.

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