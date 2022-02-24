2022/02/24 | 14:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وزيرة الخارجية البريطانية إن بلادها استدعت، اليوم الخميس، السفير الروسي في لندن بهدف تقديم تفسير حول ما أسمته بالـ”الغزو غير القانوني” لأوكرانيا.وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في تغريدة: “استدعيت السفير الروسي للقاء وتفسير الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا.سنفرض عقوبات قاسية وسنحشد الدول لدعم أوكرانيا”.وفي وقت سابق، […]

ظهرت المقالة الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).