إدارة الطلبة: سددنا الدفعة الثانية للاعبي الانيق

2022/02/24 | 14:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي الطلبة الرياضي، تسديد الدفعة الثانية للاعبي كرة الانيق.وقال المنسق الاعلامي للنادي احمد الحكيم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة نادي الطلبة، منحت اللاعبين الدفعة الثانية من مستحقاتهم المالية، حيث يعد النادي من أوائل الاندية التي تسدد الدفعة”.واوضح أن “الفريق يبحث عن الانتصار في مباراة الزوراء اليوم من اجل تعزيز […]

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