بوتين مريض عضويا ونفسيا وسيتسبب في انهيار روسيا الاتحادية وربما النظام العالمي الحالي - احمد موكرياني

2022/02/24 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان من يرى وجه بوتين المنتفخ بشكل غير طبيعي يلاحظ الفرق بين صوره القديمة والحديثة، ويمكن للأطباء المختصين والأطباء النفسيين تقييم ومعرفة المرض الذي يعاني منه بوتين.ان تصرفات وقرارت بوتين الارتجالية البعيدة كل البعد عن شخصية مدركة لنتائج اعماله، فهو محاصر في زاوية معزولا عن الواقع وعن الشعوب الاتحاد الروسي وعن العالم، لا يتمكن الخروج من وضعه الذي يدعو للشفقة للنهاية التي سينتهي اليها، فالاقت ......





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