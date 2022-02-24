الإخوان الأعزاء الذين ردوا على موضوعي (السيد مقتدى الصدر ومشروعه الإصلاحي) - فلاح أمين الرهيمي

2022/02/24 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تحية طيبة ...



استلمت ردودكم وشكراً وأرجو : 1) أن يكون الرد يمتاز بالاحترام والشفافية والنقد الهادف والبناء بعيداً عن التشيّخ والعصبية والمزاجية والانفلات الفكري.



2) عدم اقتطاع فقرات والتعليق عليها وإنما ربط الموضوع بعضه مع بعض والوصول إلى جوهر الموضوع وهضمه جيداً وليس كالكتاب الحكم عليه من خلال شكله ولونه وورقه وظواهره وترك محتوياته من الأفكار وجوهره.



3) أرجو استيعاب الموضوع الآتي ......





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