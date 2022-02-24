الشرطة الروسية ونضال البلاشفة الثورى - فيكتور سيرج - سعيد العليمى

2022/02/24 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى مقدمة المؤلفللطبعة الفرنسية عام 1926مع انتصار الثورة في روسيا ، سقطت في أيدي الثوار الآلية الكاملة لعمل الشرطة السياسية الأكثر حداثة والأكثر قوة والأكثر صرامة في المعركة ، والتي تشكلت خلال أكثر من خمسين عامًا من النضالات المريرة ضد قيادات شعب عظيم.والتعرف على أساليب وإجراءات قوة الشرطة هذه له أهمية عملية فورية لكل ثوري ؛ حيث تستخدم نفس الأدوات للدفاع عن الرأسمالية في كل مكان ؛ علاو ......





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