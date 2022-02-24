كمين يطيح بأثنين من ابرز عناصر داعش غربي الرمادي 

2022/02/24 | 14:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ،الخميس ، باعتقال اثنين من ابرز عناصر عصابات داعش الاجرامية بكمين غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” القوات الامنية نصبت كمين لاثنين من ابرز عناصر عصابات داعش الاجرامية وتمكنت من اعتقالهما بعملية نوعية حال وصولهما الى طريق […]

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