بعد الموافقة على مطالبهم.. انتهاء اضراب طواقم الخطوط الجوية العراقية



بعد الموافقة على مطالبهم.. انتهاء اضراب طواقم الخطوط الجوية العراقية
2022/02/24 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد الموافقة على مطالبهم..

انتهاء اضراب طواقم الخطوط الجوية العراقية

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