انتحار موقوف بقضايا جنائية في نينوى

2022/02/24 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باقدام موقوف بقضايا جنائية على الانتحار في محافظة نينوى.

وذكر المصدر ل (بغداد اليوم)، أن "موقوفا بـ(قضايا جنائية) في مكافحة اجرام ناحية زمار في قضاء تلعفر، اقدم على الانتحار شنقاً داخل حمامات التوقيف، الموقوف استخدم قطعة قماش من فراش نومه خلال عملية الانتحار".

وأضاف أن "التحقيقات الاولية تظهر ان الموقوف كان يعاني من اضطرابات نفسية".

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