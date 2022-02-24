الروبل الروسي يهوي لأدنى مستوى في تاريخه

2022/02/24 | 14:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

استجابت الأسواق المالية سريعا إلى العمليات العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

إذ تراجعت الأسواق الآسيوية والعربية على وقع تلك العمليات، فيما تداركت روسيا الموقف وأعلنت إيقاف عمليات التداول في سوقها المالي بعد هبوط مؤشرها بأكثر من 10% لكن السوق الروسية ما لبثت أن تراجعت بأكثر من 30% مع عودة التداولات.

وهبطت العملة الروسية الروبل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار واليورو اليوم الخميس وسط تعاملات متقلبة.

وبحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، كان الروبل أضعف بنسبة 8٪ مقابل الدولار عند 87.55، وسجل في وقت سابق أدنى مستوى قياسي عند 89.60.



وخسر 6.3% مقابل اليورو ليتداول عند 97.51، مسجلا 99.99 في وقت سابق.

وقال البنك المركزي الروسي، اليوم، إنه "سيتخذ إجراءات لضمان استقرار الروبل والأسواق".

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