الكونغرس يطالب بعقوبات أقسى على روسيا والروبل يفقد أكثر من نصف قيمته.. إليك تكلفة

2022/02/24 | 14:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس بايدن إن العالم سيعمل على تحميل روسيا المسؤولية عن أعمالها، ويريد أعضاء الكونغرس عقوبات أشد من الولايات المتحدة وحلفائها.فماذا يمكن أن تكون؟

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