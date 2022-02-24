2022/02/24 | 14:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت رابطة الدوري الأوكراني، اليوم الخميس، إيقاف المسابقة المحلية تمامًا بسبب تداعيات الحرب مع روسيا.وأصدرت الرابطة قرارها من خلال بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني في الساعات الماضية، ويبدو أنه يأتي بعد تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وإعلانه التدخل العسكري في منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين.وأكد البيان الرسمي أن “قرار إيقاف بطولة الدوري […]

ظهرت المقالة رسمياً..



إيقاف الدوري الأوكراني بسبب الحرب مع روسيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. إيقاف الدوري الأوكراني بسبب الحرب مع روسيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. إيقاف الدوري الأوكراني بسبب الحرب مع روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).