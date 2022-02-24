قوباد طالباني عن وضع اليكيتي: نعاني من مشاكل متنوعة

2022/02/24 | 14:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن قوباد طالباني عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني والمسؤول عن سكرتارية طالباني، عن أن حزبه يعاني من مشاكل متنوعة، فيما أشار إلى أن عدم معالجة تلك المشاكل ينذر بتفاقمها أكثر فأكثر.

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وقال طالباني في رسالة مقتضبة نشرها بمناسبة "لقاء اليكيتي" الخميس (24 شباط 2022) واطلع عليها "ناس"، إن "المؤتمر الأخير للحزب (الرابع في 2020) لم يعالج أزمات الحزب المتنوعة، وترك تلك المشاكل دون حلول ينذر بتفاقمها أكثر فأكثر".

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وأضاف طالباني "دفعنا ثمناً كبيراً جراء المشاكل ويجب أن يتخذ لقاء اليكيتي المرتقب التجديد الحقيقي والجوهري منهاجا لأعماله".

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