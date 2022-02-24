2022/02/24 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرقة العباس القتالية (أبرز

تشكيلات حشد العتبات) الأربعاء، مشاركة

أكثر من ١٠٠٠ مقاتل من قوات الاحتياط في

تأمين زيارة الـ ٢٥ من رجب في بغداد.

وذكرت الفرقة في بيان : " أن "ألف مقاتل

سيشاركون في

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