2022/02/24 | 14:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … كشف نادي القوة الجوية الرياضي، آخر مستجدات عقده مع شوكة “اديداس” الالمانية الخاصة بالفريق.وقال امين سر الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية اللواء الركن محمد صوب الله في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي إن “الإدارة تولي اهتماماً كبيراً بملف الملعب وتعده أمراً مهماً ولدينا خيارات عديدة وقد نبني الملعب من مواردنا الخاصة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية يكشف مستجدات عقده مع “اديداس”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية يكشف مستجدات عقده مع “اديداس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).