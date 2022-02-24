أمانة مجلس الوزراء تؤكد تعطيل الدوام في بغداد الأحد المقبل

2022/02/24 | 14:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد، يوم الأحد المقبل.وقالت الأمانة العامة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، 27 /2 /2022، في الوزارات ومؤسسات الدولة في العاصمة بغداد فقط؛ لمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)”.وأشارت …

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