2022/02/24 | 14:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تخطى سعر النفط يتخطى 105 دولارات للبرميل الواحد.

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