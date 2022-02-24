2022/02/24 | 14:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8zhzFKMVwMo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل .. مراسيم إكمال بناء المجمع البطريركي لكنيسة المشرق الآشورية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل .. مراسيم إكمال بناء المجمع البطريركي لكنيسة المشرق الآشورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).