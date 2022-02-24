ضبط 4 “درونات” والقبض على حائزها في بابل

2022/02/24 | 14:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن ضبط اربع طائرات مسيرة (درونات) وسط مدينة الحلة.وذكرت القيادة في بيان، أن “مفارز قسم مكافحة الإجرام تمكنت من ضبط اربع طائرات مسيرة داخل عجلة صالون وألقت القبض على حائزها وسط مدينة الحلة”.وأضافت ان “مفارز المكافحة تحفظت على الطائرات (الدرون) أصولياً وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق […]

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