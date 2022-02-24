إيران: عبور خط النهاية في المباحثات النووية رهن بقرارات الغرب

2022/02/24 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري أن عبور خط النهاية في مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامج ايران النووي، يتطلب اتخاذ قرارات من الدول الغربية.

وكتب باقري عبر حسابه على تويتر: بغض النظر عن مدى قربنا من خط النهاية، ليست هناك بالضرورة ضمانة لعبوره، معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب اليقظة، والمزيد من المثابرة والابداع، ونهجا متوازنا لاتخاذ الخطوة النهائية، لان هناك قرارات معينة يجب على الأطراف الغربية اتخاذها.

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