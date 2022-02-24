الشمري في كركوك لمنع عمليات التهريب وتفعيل دور المنتج المحلي

2022/02/24 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد امني، الى محافظة كركوك لعقد اجتماع مع مدراء الجريمة الاقتصادية بغية منع عمليات التهريب وتفعيل دور المنتج المحلي.

وذكر بيان للعمليات المشتركة ان وفداً يضم قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري برفقة قائد الشرطة الاتحادية ومدير عام الجريمة الاقتصادية اضافة الى وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي وصل الى محافظة كركوك.



واوضح، ان الوفد سيعقد اجتماع مع مدراء الجريمة الاقتصادية لمحافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك لمنع عمليات التهريب وتفعيل دور المنتج المحلي.

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